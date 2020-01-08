خلاف عشائري يتسبب بإصابة صينيين يعملون مع شركة نفطية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفت شركة نفط ميسان،الأربعاء، تعرض حقل الحلفاية النفطي في قضاء الكحلاء الى اي عمل ارهابي، مؤكدة ان الحادث الذي تداولته وسائل الاعلام كان نتيجة خلاف عشائري.

وقال بيان عن الشركة تلقت (المستقلة) نسخة منه أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن تعرض حقل الحلفاية لعمل ارهابي عارٍ عن الصحة، موضحةً ان الحادث كان بسبب خلاف عشائري حيث تعرضت حافلة تقل الفنيين الصينين العاملين مع شركة بتروجاينا ومقاول شركة انتن اويل الى طلاق نار في المنطقة التي تشهد خلاف عشائري.

واشار الى ان الحادث ادى الى إصابة اثنين من الصينيين العاملين مع شركة انتن اويل .

وذكر البيان أن المصابين كانت إصابتهم متنوعة وتم نقلهم فورا الى مستشفى الزهراوي في مدينة العمارة وتم اجراء ﻻزم لهم وحال استقرار حالتهم سيتم نقلهم خارج العراق

ودعا البيان وسائل الإعلام توخي الدقة ونقل المعلومات من مصادرها، مؤكدا ان شركة نفط ميسان حريصة على توفير الامن الى كافة الشركات الاجنبية العاملة ضمن حقولها النفطية وان هنالك تعاوناً كبيراً مع قيادة شرطة الطاقة ومديرية شرطة ميسان وكذلك الحكومة المحلية في المحافظة من أجل توفير الأمن لكل المنشأة النفطية في ميسان