خطيب ديانا كرزون يتقدم بشكوي للمدعي العام ضد المسيئين له

(المستقلة) – منى شعلان/ أعلن الإعلامى الأدرني معاذ العمري ، خطيب الفنانة ديانا كرزون ، بتقديم شكوى رسمية للمدعي العام الأردني ، بعد تعرضه للإساءة والإنتقاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، بعد إعلان خبر عقد قرانهما الجمعة المقبل.

وكتب العمري عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك ، قائلا :” أنه سيتوجه الى المدعي العام لتقديم الشكاوى بحق كل من أساء إليه أو لديانا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عقد قرانهما، قائلا :”ساتقدم بشكوى عند المدعى العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء علي السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف والقانون هو الفيصل بيننا .. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت”.

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وقد أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، خلال مداخلة هاتفية لها فى إحدى الإذاعات الأردنية ، خبر عقد قرانها على الإعلامى الأردني معاذ العمري ، وقالت كرزون خلال المداخلة :”حاولنا على قد ما نقدر نخبى الخبر ليوم الجمعة لنعلنه بنفسنا ولكن كل الناس اللى تحبنا نزلت الخبر و باركتلنا”.

ووجه لها العمري ، رسالة رومانسية ، خلال المداخلة ، قائلا : “أنتِ شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي.. أنتي حد مختلف ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير”.

بدورها ردت عليه ديانا قائلة: “إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شئ بحياتي”.

يذكر أن ديانا كرزون طرحت مؤخرا أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “صعب أقدر”، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.