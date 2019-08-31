خطيب جمعة العمارة يطالب بالغاء عقوبة موجهة لصيدلية تبيع بأسعار مٌخفضة !

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. طالب خطيب جمعة العمارة المركزية حسن الحسيني نقابة الصيادلة، والاطباء، ومدير صحة ميسان بالأعتذار لصاحب صيدلية العطاء وسحب عقوبة الانذار الذي وجهت له من نقابة الصيادلة.

وحذر الحسيني اثناء خطبة صلاة الجمعة المركزية وسط العمارة يوم امس، انه في حالة لم يتم إلغاء العقوبة وسحبها قريبا “فسيكون لنا وقفة في الاسبوع المقبل”.

وابدى استغرابه في ان تأتي العقوبة لصيدلية تبيع الدواء بأسعار مخفضة جدا وليس العكس و”كنا نأمل أن تتم معاقبة الصيادلة التي تبيع بأضعاف الأسعار”.

ودعا الحكومة المحلية الى أن تقوم بواجبها “لحماية المواطن من جشع الاطباء الذي باتت رائحة فسادهم تزكم الانوف” (حسب قوله).

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر معاقبة الصيدلية باستهجان ، مطالبة الرأي العام في ان يتحرك ضد مديرية صحة ميسان وخاصة الاطباء والصيادلة لوقف جشعهم الذي ما عاد يحتمل (حسب تعبيرهم).