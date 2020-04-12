خطوة إيطالية لدعم المتضررين من كورونا

المستقلة /قررت الحكومة الإيطالية، تخصيص 400 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي “بمجرد إقرار المرسوم سنوفر 400 مليار يورو من السيولة النقدية فورا لشركاتنا سواء كانت صغيرة أم متوسطة أم كبيرة على الشكل التالي: 200 مليار للسوق الداخلية و200 مليار لدعم الصادرات”.

من جهته، شدد وزير الاقتصاد الإيطالي، روبرتو غوالتييري، أنه “مع هذا المرسوم نتخذ تدبيرا غير مسبوق”.

وارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا إلى 636، الاثنين، بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، وفق ما أفاد جهاز الحماية المدنية.