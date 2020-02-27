خطف كويتية واغتصابها في سيارة

المستقلة /ألغت محكمة التمييز في دولة الكويت حكما بالإعدام شنقا لشابين كويتيين قاما بخطف فتاة كويتية عنوة من أمام منزلها ومواقعتها بالإكراه، واستبدلت الحكم السابق بالسجن المؤبد وإلزام كل منهما بمبلغ 5001 دينار (15,300 دولار) على سبيل التعويض المؤقت.

وكانت المجني عليها تقدمت في ديسمبر 2016 ببلاغ للأجهزة الأمنية أفادت فيه، بأنه وفي طريق عودتها إلى منزلها تعرضت لمضايقة من المتهمَين، حيث أمالا مركبتهما على مركبتها بضع مرات.

وأضافت: “في أثناء ذلك شاهد الواقعة 3 شبان فقاموا باللحاق بهم من باب الفضول، ولما توقفت عند باب منزلي ترجل أحد المتهمين من السيارة، وحين فتحت نافذة المركبة لكمني وفتح الباب وسحلني من شعري وأدخلني مركبتهما”.

وتابعت الضحية قائلة: “ما دفع الشبان الثلاثة الذين تبعونا إلى اللحاق مجددا بهما، حسب ما أوردته صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وقالت المجني عليها إن أحد المتهمين ضربها ولكمها بعنف وقام بتمزيق ملابسها في المقعد الخلفي، بينما حاول الشبان الثلاثة في أثناء مطاردتهم لسيارة المتهمَين إجبارهما على التوقف بالاصطدام بمركبتهما، إلا أنّ المتهمَين تمكنا من الإفلات والدخول إلى منطقة الجابرية بسرعة والوقوف بساحة ترابية، وبعد دقائق تمكن الشبان الثلاثة من الوصول إلى المتهمين، حيث وقعت مشاجرة بينهم، انتهت بتخليص الفتاة من قبل الشبان الثلاثة، التي وجدوها مجردة من ملابسها فأعطوها من ملابسهم.