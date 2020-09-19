خطف احد الناشطين في ذي قار واصابة آخر

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم السبت ، بتعرض ناشطين مدنيين الى اطلاق نار من قبل مجهولين في مدخل الناصرية الشمالي ادى الى اصابة احدهما وخطف الاخر .

وقال المصدر ان ” مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين نوع بيك اب اعترضا سيارة ناشطين مدنيين واطلقا النار عليهما لارغامهما على التوقف ما ادى الى اصابة احدهما بطلق ناري في ساقه وخطف الاخر “.

ولفت الى ” نقل المصاب الى المستشفى ، فيما تواصل الاجهزة الامنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث “.