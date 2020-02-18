خطط و مشاريع لإحياء المواقع الأثرية و التراثية

(المستقلة)..كشف مدير قسم التخطيط في الهيئة العامة للآثار و التراث إحدى تشكيلات وزارة الثقافة و السياحة و الآثار مهدي غضبان عن و ضع خطة تتضمن احياء (٤) مشاريع تخص قطاع الآثار و التراث

وقال غضبان، في تصريح صحفي، أن الخطة تتضمن احياء عدة مشاريع اثرية منها مشروع بابل الذي اضيف على لائحة التراث العالمي، و مشروع تطوير مدينة اور التاريخية، و الاهوار، بالاضافة الى مشروع تطوير مدينة سامراء الأثرية، و مشروع احياء مدينة موصل و هي تدخل ضمن تمويل موازنة الوزارة لهذا العام و العام المقبل من خلال لجنة عليا .

و أشار إلى أن الوزارة وأفقت على إدراج سبعة مشاريع استثمارية تخص الآثار و التراث و منها مشروع نظام المراقبة المركزي و تأهيل موقع القشلة و تأهيل مبنى قبة السراي بالإضافة إلى مشاريع أخرى .

و اكد غضبان أن الهيئة العامة للآثار و التراث وضعت خطة متكاملة لتطوير كوادر الهيئة من خلال قبولهم في الدراسات العليا داخل و خارج العراق بهدف رفع كفائتهم و زيادة اهتمامهم بالبحث العلمي مع زجهم في دورات تطويرية في مختلف المجالات .