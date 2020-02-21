خطط شاملة في كربلاء لمواجهة بفيروس كورونا  

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت خلية الازمة محافظة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن الخلية وضعت خطط صحية شاملة لأي حالة يشتبه بها الاصابة بفايروس كورونا تؤشر من قبل الكوادر الصحية للقادمين من العراقيين خارج العراق والقانطين في الدول التي ظهرت فيها الاصابات الى المحافظة .

وقال رئيس خلية الازمة المحافظ نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الخلية عقدت اجتماعا لبحث الوقاية والاجراءات فيما يخص الزوار الاجانب الذين يتوقع قدومهم الى العراق من الدول التي ظهرت فيها اصابات بفايروس كورونا “.

وأضاف كذلك “اتخاذ الاجراءات الوقائية المركزة بالقادمين من المواطنين العراقيين من خارج الدول التي ظهرت فيها الاصابات “.

واشار الى إن “خلية الازمة هيأة خطط شاملة لأي حالة يشتبه بها ، تؤشر من قبل الكوادر الصحية “.

وذكر إن ” الاجتماع حضره قائد شرطة كربلاء ونائب قائد عمليات الفرات الاوسط ومدير صحة كربلاء ومدير استخبارات قيادة العمليات ومدير الجوازات والاقامة والهجرة والمهجرين ورابطة الفنادق في كربلاء “.