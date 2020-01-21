خطر داخل البيوت قد يسبب فقدان البصر

المستقلة / كشفت دراسة حديثة، عن وجود خطر داخل المنازل قد يؤدي لإصابة أفراد الأسرة بفقدان البصر.

ووفقا لما نشره موقع “ويب طب”، يعد الاستعمال المشترك لمناشف الحمام، من الأفعال الخطيرة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض كونها تلتقط البكتريا بسهولة.

ومن الأمراض التي قد تسببها مناشف الحمام، هي التهاب ملتحمة العين والذي قد يتطور إلى فقدان البصر، بجانب الالتهابات الجلدية، والسيلان والتراخوما التي تعد عدوى بالغة الخطورة يمكن أن تؤدي إلى العمى بسهولة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد.

ولتفادي الأمراض التي قد تنقلها المناشف، يجب نقعها فى محلول من الماء والخل الأبيض قبل غسيلها والذي ينبغي أن يكون مرتين أسبوعيا، كما يجب عدم مشاركة المناشف مع أحد حتى أقرب الأفراد.

ومن الأفضل أن يتم غسل المناشف بعد جفافها حتى لا تتكاثر البكتيريا على سطحها بسبب الرطوبة، بجانب تخصيص مناشف لتنظيف الوجه يتم استبدالها عقب كل استخدام.

وينصح بضبط الغسالة على أعلى درجة حرارة، كون المياه الساخنة فعالة في القضاء على البكتيريا، مع ضرورة غسل المناشف بمفردها.