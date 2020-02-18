«خطر الجراد يقترب».. الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى
«خطر الجراد يقترب».. الأردن ترفع حالة الطوارئ القصوى
(المستقلة) أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة «القصوى»، جراء وصول أسراب جراد صحراوي إلى مناطق قريبة لحدود البلاد مع السعودية.
ووفق بيان للوزارة، أوعز وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، برفع حالة الطوارئ الخاصة لمكافحة الجراد من المتوسطة إلى القصوى، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
ويأتي القرار «بناءً على المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر أظهرت وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في المملكة العربية السعودية، وخاصة منطقة حايل التي تبعد 500 كم عن الحدود الأردنية السعودية».
وبيّن الشحاحدة أن «هناك متابعة حثيثة لتحركات أسراب الجراد الصحراوي القادمة للأراضي السعودية من اليمن».
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