خطة يونايتد سهّلت مهمة تشيلسي في صفقة زياش

(المستقلة) – حسام الدين جمال – بات المغربي حكيم زياش، نجم هجوم أياكس أمستردام الهولندي، على أعتاب الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية إلى أن زياش اتفق شفهيا مع إدارة تشيلسي على الانتقال إلى النادي اللندني عقب نهاية الموسم، وهو ما أكده لاحقا إريك تين هاج، مدرب أياكس.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية أن مانشستر يونايتد كان راغبا بدوره في ضم زياش، إلا أن خروجه من السباق على اللاعب، سهّل مهمة تشيلسي في إتمام الصفقة.

وقالت الصحيفة إن يونايتد انسحب من صفقة زياش بعدما بات الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب الأولوية في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” قد أكدت في وقت سابق، رحيل سانشو عن دورتموند بعد نهاية الموسم الجاري، في حال حصول النادي الألماني على عرض بقيمة 100 مليون إسترليني.