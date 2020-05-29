خطة من 5 مراحل للعودة إلى “الحياة الطبيعية” في الكويت

(المستقلة)..أعلنت الحكومة الكويتية، الخميس، أنها قررت عزل عدة مناطق جديدة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا ، وذكرت أنها ستطبق خطة من 5 مراحل لإعادة البلاد “للحياة الطبيعية”.

وقال وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن هناك خطة لعزل بعض المناطق الجديدة، مع الإبقاء على عزل المناطق التي تم فيها اتخاذ هذا الإجراء سابقا لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف الصالح أن وزارة الداخلية ستعمل على تكثيف التواجد الأمني في هذه المناطق، فيما ذكر أن السلطات ستطبق حظر التجول الجزئي الذي سيكون مدة 12 ساعة، من 6 مساء وحتى 6 صباحا.

بدوره، أوضح وزير الصحة، باسل الصباح، أنه سيتم تطبيق عزل كلي لمناطق الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي وجليب الشيوخ والمهبولة.

وأفاد الصباح بأن الحكومة ستتبع خطة للعودة إلى “الحياة الطبيعية” تشمل 5 مراحل يستغرق كل منها 3 أسابيع لتبدأ في 31 آيار/مايو.

وبين أن هناك اشتراطات للانتقال من مرحلة إلى أخرى وإن لم تتحقق يمكن إطالة المرحلة القائمة أو الرجوع إلى المرحلة السابقة، مشددا على أن عدم الالتزام بالتعليمات الصحية سوف سيدفع السلطات إلى تشديد إجراءات الحظر.

وذكر وزير الصحة الكويتي أن المرحلة الأولى تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي والمستشفيات الخاصة.

وشدد الصباح على أنه لن يكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح مضاد لفيروس كورونا.

المصدر: كونا