خطة مرورية لفك الاختناقات وسط كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. باشرت مديرية مرور محافظة كربلاء، مساء الخميس ، عن تنفيذ خطتها المرورية لزيارة الاربعينية لفك الاختناقات المرورية في منطقة باب طويريج ، مبينة المنطقة تربط دخول عجلات الزائرين من ثلاث محافظات لكربلاء .

وقال مدير اعلام المرور الرائد رياض الحمداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المديرية باشرت بتنفيذ خطتها المرورية لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، لفك الاختناقات المرورية في عموم المحافظة ، ولاسيما منطقة باب طويريج “.

وأوضح إن ” منطقة باب طويريج تشهد زخما في حركة العجلات ودخول الوافدين ، كونها تعد نقطة التقاء زائري العديد من ثلاث المحافظات ، بغداد ، وبابل ، والنجف الاشرف ، وكذلك من المناطق القريبة لكراج المحافظة الرئيسي “.

وأضاف إن ” توجيهات مدير المرور العميد نور النوري ، على تواجد ضباط المرور والمنتسبين مستمرة في تلك المنطقة ، بغية فك الازدحامات وتسهيل انسيابية الحركة والتقليل من الزخم المروري الذي قد يحصل في أي وقت من أيام الزيارة “.