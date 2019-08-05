خطة متكاملة لتأمين زيارة عيد الأضحى المبارك في النجف الأشرف

(المستقلة)..أعلن قائد الفرات الأوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي ، عن “وضع خطة أمنية خاصة لتأمين زيارة عيد الأضحى المبارك في النجف الأشرف “، موضحا انها خطة متكاملة تهدف الى “الحفاظ على أرواح الزائرين وتسهيل دخولهم للمراقد المقدسة والمقبرة “.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي ” عقدنا اليوم مؤتمر موسع ضم محافظ النجف لؤي الياسري وقائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي وقادة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جواد الغزالي وممثلي العتبات المقدسة .

واضاف ” بحثنا خلال اللقاء تفاصيل الخطة الأمنية وحددنا المهام والمسؤوليات واجبنا المهم غير أمن المواطن وهو تسهيل دخول الزائرين للمراقد المقدسة والمقبرة , مبيناً ان ” قواتنا لديها الخبرة الكافية ونعتمد في خطتنا على النوع وليس الكم ونعول على الجهد ألاستخباري ونحن عازمين على تقديم الخدمة وأمن زوارنا الكرام .