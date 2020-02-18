خطة سولسكاير الثورية تهزم تشيلسي في ملعبه

(المستقلة) – حسام الدين جمال – نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوز مهم على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-0، في قمة الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفضل عدة عوامل، على رأسها التكتيك الذي لعب به أولي جونار سولسكاير، مدرب «الشياطين الحمر».

خطة ثورية:

سولسكاير اعتمد أمام تشيلسي على خطة جديدة، لم يسبق له اللعب بها بنفس الشكل منذ أن تولى تدريب يونايتد في ديسمبر/كانون الأول 2018، وهي 3-4-2-1، بوجود رباعي خط وسط أمامه صانع ألعاب ثم رأسي حربة.

المدرب النرويجي كان يضع على رأس أولوياته تأمين الجوانب الدفاعية لفريقه، وتعطيل هجمات تشيلسي لا سيما من عمق الملعب، ثم يأتي بعد محاولة خطف الفوز بأي طريقة، وكان له ما أراد، بعدما سجل أنطوني مارسيال وهاري ماجواير هدفين من رأسيتين.

لاعبو يونايتد لم يكونوا أفضل كثيرا من الناحية الدفاعية، لكن تكتلهم في وسط الملعب، بجانب خروج نجولو كانتي محور تشيلسي في الدقيقة 10 للإصابة، كان له الأثر السلبي على أصحاب الأرض.

أفضلية هجومية غير مترجمة لتشيلسي:

تشيلسي من الناحية الإحصائية كان الطرف الأفضل، خاصة في الجوانب الهجومية، حيث وصلت نسبة استحواذ الفريق اللندني إلى 61% مقابل 39% للضيوف، كما أن دقة تمريرات رجال المدرب فرانك لامبارد بلغت 87%، مقابل 80% فقط لمانشستر يونايتد.

اقرأ أيضا: أطول 5 سلاسل تجنب الخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كذلك فإن عدد تسديدات تشيلسي وصل إلى 17 تسديدة، مقابل 9 فقط للشياطين الحمر، لكن في المقابل فإن لاعبي الضيوف نجحوا في اعتراض 10 من تسديدات البلوز، الذي اعترضوا تسديدتين فقط في المقابل.

فوز في توقيت مهم:

مانشستر يونايتد عاد بهذا الفوز إلى درب الانتصارات من جديد بعد تعثره في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز (بواقع هزيمتين وتعادل)، ما سيعيد شيء من الثقة إلى فريق المدرب سولسكاير، الذي يعاني من تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

وتقدم يونايتد من المركز التاسع إلى السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، ويفصله 3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، ما يعني أن الشياطين الحمر لا يزال بمقدورهم حجز أحد الأماكن المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.