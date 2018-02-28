خطة استرالية سرية لتقييم تقبل المهاجرين لقيم لمجتمعها

(المستقلة)..كشفت صحيفة “الديلي تلغراف” ان وزارة الامن الداخلي الاسترالية تخطط للتحقيق بشكل سري في نوايا المهاجرين المحتملين الى استراليا، لافتة الى أن هذه المهمة اوكلت الى وزير معروف بتشدده حيال طالبي اللجوء.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا التحقيق سيتركز على معرفة مدى امكانية اندماج المهاجرين الجدد في المجتمع الاسترالي، وتقييم مدى التزامهم بالقيم الغربية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحرية التعبير وحرية الاديان.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول أعلن في تموز الماضي عن تشكيل وزارة واحدة تضم جميع وكالات البلاد الامنية، بما فيها وكالة الاستخبارات (الآزيو) وقوة حماية الحدود و الشرطة الفيدرالية في خطوة وصفها بالتغيير التاريخي الضروري للتعامل مع خطر الارهاب.

الوزارة التي أطلق عليها اسم “وزارة الامن الداخلي” أو “وزارة الشؤون الداخلية”، أوكلت الى وزير الهجرة بيتر داتون المعروف بموقفه المتشدد حيال قوارب طالبي اللجوء التي تصل الى الشواطئ الاسترالية انطلاقا من آسيا.

حينها، ارتفعت اصوات تحذر من خطورة اقامة مثل هذه الوزارة الامنية العملاقة على الحريات العامة وعلى حقوق اللاجئين و طالبي اللجوء، وتجميع صلاحيات واسعة بيد وزير واحد، دون ايجاد آليات ملائمة للرقابة وتأمين الشفافية والمحاسبة.