خطة أمنية لحماية  الزائرين  والأماكن الترفيهية والأسواق في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … قالت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، الثلاثاء، إن القيادة أعدت خطة أمنية لمناسبة عيد الفطر بمشاركة الالاف من القوات الأمنية العاملة في المدينة “. ودعت المواطنين الى ضرورة التعاون مع القوات الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن اي حالة مشبوهة “.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم القيادة العقيد علاء الغانمي لـــ ( المستقلة ) إن ” الخطة جاءت لتوفير الحماية التامة لزائري العتبات المقدسة ، ودور العبادة ، والأماكن الترفيهية والسياحية والمتنزهات ، والاسواق التجارية التي يرتادها المواطنون بالإضافة الى مقبرة وادي السلام “،

واوضح إن ” الخطة شملت ايضا منع بيع وتداول الالعاب النارية والمفرقعات التي تحرض على العنف ، كونها تتسبب بإيذاء المواطنين وأطفالهم واعتقال المخالفين “.