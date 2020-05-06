خطأ يضع مخرج “الاختيار” في موقف مُحرج

(المستقلة)..وقع المخرج بيتر ميمي في أزمة بعد خطأ إخراجي بمسلسل الاختيار، أثار حيرة مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، فقد حقق المسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة منذ عرض أولى حلقاته ضمن دراما رمضان، لتناوله ملحمة وطنية عن قصة حياة العقيد المصري الراحل أحمد منسي، الذي يجسد قصته الفنان المصري أمير كرارة، وتوفي في حادث إرهابي عام 2017.

وعلى الرغم من النجاح الباهر الذي حققه المسلسل، إلا أنّه أيضاً لم يخلُ من الأخطاء التي وقع فيها صناع المسلسل.

ففي نهاية الحلقة الثامنة من المسلسل وقع صناعه في خطأ يتعلق بظهور إحدى السيارات التي لا تتناسب مع الحقبة التي تدور خلالها أحداث المسلسل.

وفي تفاصيل هذا المشهد يغادر هشام العشماوي الذي يجسده أحمد العوضي منزل أبو عبد الله، بعد تنفيذ عملية اغتيال وزير الداخلية في اتجاه بيته، وعندما علم أن الأمن قبض على زوجته وابنه كان هشام العشماوي يحاول الهرب ويظهر في الشارع الذي كان يحاول الهرب فيه سيارة ميتسوبيشي اكلبس كروس وهي سيارة لم تكن موجودة في عام 2013 حيث تدور أحداث المسلسل، كما أن هذا السيارة لم تظهر حتى عام 2018 أيضاً.

مسلسل الاختيار يحكي فكرة التناقض بين البطل أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، اللذان كانا زملاء في الجيش المصري، لكن كلاً منهما اختار طريقاً منهما من دافع عن أرض الوطن والآخر اختار طريق الإرهاب بلا رجعة، وكان العقيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة في شمال سيناء، توفي في السابع من يوليو لعام 2017؛ إثر هجوم إرهابي على شمال سيناء.

شارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، ومنهم سارة عادل، دينا فؤاد، أحمد العوضي، حازم سمير، ضياء عبد الخالق، رامز أمير، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، وأبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.