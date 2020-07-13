خطأ فني يلحق الضرر بآلاف الدونمات الزراعية في كربلاء

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاثنين ، إن “خطأ فني في تصميم مشروع ابو روية الاروائي في ناحية الخيرات شرقي المحافظة الذي نفذته دائرة التصاميم في وزارة الموارد المائية ألحق ضررا كبيرا في الاف الدونمات الزراعية وشحة في المياه .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “هذا المشروع له اهمية في أكثر من جانب في مجال النهوض بالواقع الزراعي ، وتشغيل المئات من المزارعين في الزراعة ، فضلا عن استصلاح الاراضي التي تضررت نتيجة الخطأ الفني في المشروع “.

من جانبه قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة كربلاء وليد الكريطي إن ” الاخطاء في التصاميم التي نفذتها دائرة التصاميم في وزارة الموارد المائية بعملية تبطين نهر ابو روية في ناحية الخيرات أدت الى حرمان الأراضي الزراعية من المياه لمدة عشرة سنوات ، وهلكت بسببها ألاف الدوانم من البساتين الواقعة على جانبي النهر “.