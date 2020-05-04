خطأ فادح يتسبب بالسخرية من مسلسل كويتي

(المستقلة)..وقع صناع مسلسل محمد علي رود في خطأ فادح وذلك بعد أن ظهرت إحدى بطلات العمل وهي تدعو وتصلي إلى الله لكنها قالت سبحان من أنقذ يوسف من بطن الحوت.

وفي المشهد تظهر الممثلة فاطمة الحوسني التي تقوم بدور فوزية في العمل وهي تجلس على الأرض وتناجي المولى عز وجل قائلة “يا منجي يوسف من بطن الحوت” وهي معلومة خاطئة تماماً لأن النبي يونس هو من نجاه الله من بطن الحوت، في حين أن قصة سيدنا يوسف مختلفة تماماً حيث أخرجه الله من السجن ليتولى منصب رفيع في دولة مصر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو للمشهد الذي وقع فيه الخطأ الفادح وسخروا مما حدث بخاصة وأنه لم ينتبه أحد من صناع العمل على هذا الخطأ الجسيم.

في الوقت نفسه، قدم تلفزيون الكويت اعتذار رسمي للمشاهدين وأكد في بيان أن الخطأ لم يكن مقصود وأن إدارة القناة سوف تُجري تحقيقا مع المسؤول عن هذا الخطأ الذي أغضب الجمهور على أن تتم محاسبة المقصر والمتسبب فيه.

كما قدم المنتج عبدالله بوشهري اعتذارا رسميا للجمهور بعد تداول هذا الخطأ وأكد أن الأمر غير مقصود أبداً وأكد أن المشهد تم تجاوزه في باقي عروض المسلسل.

الجدير بالذكر أن مسلسل محمد علي رود تدور أحداثه بين الهند والكويت تحديداً في مدينة مومباي خلال فترة الأربعينات حيث يتناول حياة الكويتيين في الهند وعلاقات التجارة التي أقاموها هناك.

محمد علي رود من بطولة سعد الفرج، محمد المنصور بجانب بثينة الرئيسي، هيفاء عادل وحسين المهدي ومن تأليف محمد أنور محمد ومن إخراج مناف عبدال.