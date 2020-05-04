خطأ فادح يتسبب بالسخرية من مسلسل كويتي
(المستقلة)..وقع صناع مسلسل محمد علي رود في خطأ فادح وذلك بعد أن ظهرت إحدى بطلات العمل وهي تدعو وتصلي إلى الله لكنها قالت سبحان من أنقذ يوسف من بطن الحوت.
وفي المشهد تظهر الممثلة فاطمة الحوسني التي تقوم بدور فوزية في العمل وهي تجلس على الأرض وتناجي المولى عز وجل قائلة “يا منجي يوسف من بطن الحوت” وهي معلومة خاطئة تماماً لأن النبي يونس هو من نجاه الله من بطن الحوت، في حين أن قصة سيدنا يوسف مختلفة تماماً حيث أخرجه الله من السجن ليتولى منصب رفيع في دولة مصر.
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شاهد: “يا مُنجي يوسف من بطن الحوت!” تثير موجة انتقادات عنيفة ضد مسلسل كويتي شهير مشهد غريب استوقف مشاهدي المسلسل الكويتي “محمد علي رود” حيث تفاجئوا بالممثلة وهي تقوم بأداء مشهد يتطلب منها الدعاء إلى الله وهي في وضع الصلاة بأن تقول “يا مُنجي يوسف من بطن الحوت!”. وهاجم مغردون طاقم عمل المسلسل بداية من الفنانة التي أدت المشهد والمخرج والمونتير وانتهاءًا بالقناة الكويتية التي قامت بعرضه دون أن يستوقف أحدهم هذا الخطأ الديني الفادح. حيث من المعروف والبديهي لدى المسلمين أن النبي “يونس” هو من كان في بطن الحوت وليس النبي “يوسف” عليه السلام. ودشن مغردون وسم #محمد_علي_رود يحمل اسم المسلسل حيث تبادوا فيه مقطع للمشهد التمثيلي وانهالت الانتقادات الساخرة والتهكمات حول صناع العمل الدرامي. فيما طالب آخرون بتشديد الرقابة على المسلسلات والأعمال الفنية الكويتية مطالبين وزارة الإعلام الكويتية باتخاذ الاجراءات الصارمة ضد كل من يتهاون بقيم وأعراف المجتمع الاسلامي وتعاليم الدين الحنيف. . . . ، . ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴾ 🇸🇦 . . #خلك_بالبيت #كلنا_مسؤول #الزم_بيتك . . . . . . . #السعودية #الكويت #البحرين #الشرقية #الدمام #الاحساء #سيهات #القطيف #عاجل #اأخبار #صور #الدمام_الشرقية #الخبر #مطاعم #سيهاتيات #الدمام_ #الدمام_الان #الدمام_الشرقية #الجبيل #بقيق #سوالف #سناب_الشرقية #سناب_سيهات #سناب_الدمام #الجبيل_الصناعية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو للمشهد الذي وقع فيه الخطأ الفادح وسخروا مما حدث بخاصة وأنه لم ينتبه أحد من صناع العمل على هذا الخطأ الجسيم.
في الوقت نفسه، قدم تلفزيون الكويت اعتذار رسمي للمشاهدين وأكد في بيان أن الخطأ لم يكن مقصود وأن إدارة القناة سوف تُجري تحقيقا مع المسؤول عن هذا الخطأ الذي أغضب الجمهور على أن تتم محاسبة المقصر والمتسبب فيه.
كما قدم المنتج عبدالله بوشهري اعتذارا رسميا للجمهور بعد تداول هذا الخطأ وأكد أن الأمر غير مقصود أبداً وأكد أن المشهد تم تجاوزه في باقي عروض المسلسل.
الجدير بالذكر أن مسلسل محمد علي رود تدور أحداثه بين الهند والكويت تحديداً في مدينة مومباي خلال فترة الأربعينات حيث يتناول حياة الكويتيين في الهند وعلاقات التجارة التي أقاموها هناك.
محمد علي رود من بطولة سعد الفرج، محمد المنصور بجانب بثينة الرئيسي، هيفاء عادل وحسين المهدي ومن تأليف محمد أنور محمد ومن إخراج مناف عبدال.
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