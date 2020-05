خطأ فادح يتسبب بالسخرية من مسلسل كويتي

View this post on Instagram

‏شاهد: "يا مُنجي يوسف من بطن الحوت!" تثير موجة انتقادات عنيفة ضد مسلسل كويتي شهير مشهد غريب استوقف مشاهدي المسلسل الكويتي "محمد علي رود" حيث تفاجئوا بالممثلة وهي تقوم بأداء مشهد يتطلب منها الدعاء إلى الله وهي في وضع الصلاة بأن تقول "يا مُنجي يوسف من بطن الحوت!". وهاجم مغردون طاقم عمل المسلسل بداية من الفنانة التي أدت المشهد والمخرج والمونتير وانتهاءًا بالقناة الكويتية التي قامت بعرضه دون أن يستوقف أحدهم هذا الخطأ الديني الفادح. حيث من المعروف والبديهي لدى المسلمين أن النبي "يونس" هو من كان في بطن الحوت وليس النبي "يوسف" عليه السلام. ودشن مغردون وسم #محمد_علي_رود يحمل اسم المسلسل حيث تبادوا فيه مقطع للمشهد التمثيلي وانهالت الانتقادات الساخرة والتهكمات حول صناع العمل الدرامي. فيما طالب آخرون بتشديد الرقابة على المسلسلات والأعمال الفنية الكويتية مطالبين وزارة الإعلام الكويتية باتخاذ الاجراءات الصارمة ضد كل من يتهاون بقيم وأعراف المجتمع الاسلامي وتعاليم الدين الحنيف.