خطأ فادح بمسلسل عادل إمام

أصيب عدد كبير من متابعي مسلسل “فلانتينو” للنجم المصري المخضرم عادل إمام، بحالة من الدهشة والغضب، بسبب خطأ وصفوه بالفادح في أولى حلقات المسلسل ضمن دراما “رمضان 2020”.

وعند عرض الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو، ظهر في أحد المشاهد، لمدرسة “فلانتينو” الدولية، علم مصر بجوار علم بريطانيا.

ولكن، وفق موقع “في الفن”، فتم رصد علم مصر مرفوعا بالمقلوب، حيث ظهر ترتيب ألوان علم مصر “الأسود ثم الأبيض ثم الأحمر” وليس ترتيبه المعروف “الأحمر ثم الأبيض ثم الأسود”.

ووصف عدد من متابعي مواقع التواصل أن هذا الخطأ، ربما يكون ناجم عن سوء تركيز من مخرج العمل، رامي إمام، ولكن وصفوه بالخطأ الفادح، خاصة وأنه يأتي مع “علم مصر”.

​يذكر أن مسلسل “فلانتينو” من بطولة عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين وعمرو وهبة وحمدي الميرغني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.