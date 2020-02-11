خطأ«شويكار» تكشف لـ«المستقلة»حقيقة تدهور حالتها الصحية

(المستقلة) – منى شعلان/ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية “شويكار” ، بسبب تعرضها لخطأ طبي وخضوعها لعملية جراحية خاطئة،نتجت عن إصابة قديمة أثناء سقوطها، وأفقدتها الحركة، وانتقلت على إثرها لإحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

وهو الأمر الذى نفته الفنانة المصرية ، جملة وتفصيلا، مؤكدة فى تصريح خاص لوكالة الصحافة المستقلة ، أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ، وأن حالتها الصحية جيدة وبخير ، وتتواجد حاليا فى منزلها ، وتمارس حياتها بشكل طبيعى.

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وتعود واقعة الحادث الذي أثر على حركة الفنانة شويكار، لعدة سنوات بعدما سقطت في المنزل، وأصيبت بكسور في عظام الحوض والفخذ، أثرت على حركتها وأبعدتها عن العمل الفني.

وكان آخر ظهور للفنانة المصرية شويكار ، فى مسلسل “سر علنى” ، والذي عُرض عام 2012.