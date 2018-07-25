خطأ إيطالي وراء تحويل وجهة مالكوم من روما إلى برشلونة

(المستقلة) … نجح برشلونة في الظفر بخدمات البرازيلي مالكوم دي أوليفرا، من بوردو الفرنسي، بعد توصل روما لاتفاق على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة كان في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي منذ 15 يومًا، ولكنه حافظ على سرية المحادثات.

وذكرت أن إدارة برشلونة اجتمعت مع وكلاء اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، كما أن هناك ممثلين للبارسا جلسوا على طاولة المفاوضات مع النادي الفرنسي من أجل حسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني تحركت من أجل ضم مالكوم، بعد تعنت تشيلسي في حسم صفقة بيع البرازيلي ويليان.