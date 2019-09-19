خسارة مذلة لريال مدريد أمام باريس سان جيرمان‎

(المستقلة)..اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن فريقه لم يكن على مستوى منافسه مستضيفه باريس سان جيرمان لذلك خسر بثلاثية نظيفة في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وقدم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أداء متفردًا ليسجل هدفين ويساعد باريس سان جيرمان في الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وفي غياب الثلاثي الهجومي القوي المؤلف من كيليان مبابي، ونيمار، وادينسون كافاني، سجل دي ماريا هدفين في الشوط الأول ليكبل سان جيرمان أداء ريال طوال اللقاء وأضاف توماس مونييه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وفشل ريال بقيادة زيدان، الذي أطاح بباريس سان جيرمان في دور 16 للبطولة في موسم 2017-2018 وغاب عنه مجموعة من اللاعبين البارزين خلال اللقاء الذي أقيم على استاد بارك دي برينس، في إطلاق تسديدة واحدة على المرمى وتعرض لأول هزيمة له هذا الموسم.

وقال المدير الفني الفرنسي عقب المباراة ”لقد افتقدنا إلى الكثير من القوة والكثافة، عندما تفتقر إلى ذلك، فسيكون الأمر معقدًا للغاية. لم نكن على قدم المساواة مع الخصم الذي لعب مباراة جيدة للغاية“.

وأضاف المدير الفني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب مع ريال مدريد ”لقد تجاوزنا باريس سان جيرمان في كل شيء خلال المباراة. يجب ألا نفكر فيما حدث. لقد كانت مباراة سيئة لنا“.

وقال البرازيلي كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية ”لم نلعب جيدًا وبالتالي لا توجد أي أعذار. لم نكن نعرف كيف نلعب كما ينبغي، وعندما يحدث ذلك في ملعب معقد مثل هذا ندرك أنه سيكون من الصعب الفوز. حان الوقت لمواصلة العمل فيما هو قادم“.

ومع ذلك ، لم يشكك كاسيميرو في عدم التزام الفريق وعلق قائلًا: ”لم نفتقر إلى المزيد من الشراسة من المنافس، لقد لعبوا بشكل أفضل وهذا كل شيء“.

أرقام سلبية لريال مدريد

كشفت الخسارة بثلاثية نظيفة لريال مدريد على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن العديد من الأرقام السلبية للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقالت صحيفة AS عقب المباراة التي أقيمت في بداية مشوار حامل الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 13 لقبًا إن ريال مدريد لم يسدد أي كرة على المرمى في مباراة رسمية لأول مرة في العقد الأخير الذي شهد خوض الفريق 578 مباراة .

وفشل النادي الملكي في التسديد على مرمى خصمه يحدث لأول مرة منذ موسم 2003/2004 ، كما أنها الهزيمة الأولى في المباراة الافتتاحية للفريق في دوري الأبطال منذ الخسارة أمام أولمبيك ليون الفرنسي أيضًا عام 2006.

وهذه المرة الأولى أيضًا التي يفشل فيها الفريق في تسجيل أي هدف في دوري الأبطال بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان منذ أبريل/نيسان 2016.