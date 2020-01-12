خريطة طريق فلسطينية لمواجهة إجراءات الضمّ الإسرائيلية في يناير 12, 2020 شارك الخبر إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخبار أنباء عن استقالة ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار اخر الاخبار رسميا : ريال مدريد بطل السوبر الإسباني بفوزه على أتلتيكو مدريد بضربات الجزاء اخر الاخبار اعتقال متهمين حاولا استدراج صبي لاغتصابه في الرفاعي اخبار الجزائر والكويت وتونس تقدم عروضها المسرحية في مهرجان المسرح العربي – الأردن… التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
التعليقات مغلقة.