خرافات شائعة عن تفتيت الدهون





(المستقلة) – كشف دكتور التغذية العلاجية والتغذية الرياضية، عمر ممدوح، أن هناك كثير من المعلومات الخاطئة عن تفتيت الدهون، والاعتماد عليها يعد مضيعة للوقت.

وذكر «ممدوح» في تقارير صحفية، أشهر الخرافات لن يكون لها أي تأثير على الوزن دون اتباع نظام غذائي لا يتخطى السعرات الحرارية المسموح بها يوميا.

وبدأ «ممدوح» بالحديث عن عدد الوجبات مؤكدا «زيادة عدد الوجبات لا يؤثر على قدرة الجسم على حرق الدهون بينما الأمر يتوقف على كمية السعرات الحرارية التي دخلت الجسم على مدار اليوم، من ثم إذا كان من الأفضل لك تناول وجبتين أو ثلاث اتبع ما يناسبك مع التدقيق في كمية السعرات الحرارية.

أما جلسات الساونا التي يقيس البعض نجاحها بكم العرق الخارج من الجسم، فيقول عنها الدكتور «ممدوح» إن هذا العرق ليس له أي علاقة بالدهون بينما هي عرق يتم تعويضه مع اول كوب ماء، من ثم لا تضيع وقتك داخل صالات التعرق قبل أو بعد التمرين.

ومن أشهر الأطعمة الطبيعية المرتبطة بتفتيت الدهون هو هل التفاح والذي أكد «ممدوح» أنه مفيد لكن ليس فيما يخص الدهون، ونصح بضرورة عدم استهلاكه على معدة فارغة حتى لا يضر بجدار المعدة، يمكن الاكتفاء بإضافته على السلطة.

كذلك الزبادي بالليمون، والماء والليمون، ومشروبات الديتوكس، جميعها اختيارات لا تضر لكن ليس لها أي تأثير على الدهون. الشخص الذي يريد أن يفقد الدهون عليه اتباع ريجيم يمد الجسم بسعرات حرارية تتناسب مع معدل الحركة، مع ممارسة روتين رياضي.