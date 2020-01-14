خرافات شائعة عن برودة الجو وفصل الشتاء

الخرافات الشائعة عن برودة الجو وفصل الشتاء يجب أن نتوقف عن تصديقها ومنها:

البرد والإنفلونزا

ترتفع الإصابة بالبرد في فصل الشتاء ليس بسبب برودة الجو فالهواء البارد لا يصب الإنسان بنزلات البرد والإنفلونزا بل الجراثيم التي تفعل ذلك، فقد ذكر الموقع نقلًا عن الطبيب إسحاق بوجوخ، والباحث في مجال الصحة في تورنتو وخبير الأمراض المعدية أن تجمع الناس بشكل مستمر في منازلهم ووجود عدم تهوية كافية للغرف ووجود عدد كبير من الأشخاص في نفس المكان يؤدي لنشاط الجراثيم بشكل كبير ما يرفع معدل الإصابة بالأمراض مثل البرد والإنفلونزا.

واقي الشمس خلال الشتاء

من الخرافات الشائعة هو اقتصار استخدام واقي الشمس خلال فصل الصيف فقط وتجنب وضعه في فصل الشتاء، وهذا الأمر يضر بصحة الجلد والبشرة بشكل كبير حيث لأشعة الشمس الفوق بنفسجية تأثر ضار على الجلد حتى في فصل الشتاء أكثر من الصيف لأن الثلج له سطع عاكس يبرز من قوة الأشعة الضارة حتى وأنت موجود في المنزل من خلال النوافذ يتعرض جلدك لتأثير أشعة UVA الضارة بالبشرة.

التمرينات الرياضية

إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة وليس لديه تاريخ مع الأمراض الجسدية، يمكنه ارتداء ملابس مناسبة للطقس وممارسة التمرينات الرياضية وذلك وفقًا لما قاله مايكل براكو العالم الفيسيولوجي بأن الطقس البارد ليس عائقًا أمام مارسة الأنشطة البدنية.

لا يمكن أن تصاب بالجفاف خلال الشتاء

هذه الخرافة عارية تمامًا من الصحة فيمكن للأشخاص الإصابة بالجفاف بمعدل أكبر في فصل الشتاء عن الصيف حيث يتبخر العرق بسرعة كبيرة خلال برودة الجو ما يؤدي لجفاف الجسم وبرودة الجو تُشعر الجسم بحاجته القليلة لشرب الماء ما يتسبب أيضًا في الإصابة بالجفاف.

فيتامين “C” ومكافحة البرد

من الشائع أن فيتامين C يعالج نزلات البرد ولكن ما تم إثباته علميًا هو أنه يجعل الأعراض الخاصة بالبرد تدوم لفترة قصيرة ولكنها لا تُشفي الجسم منه ولا توفر له الوقاية اللازمة لتجنب الإصابة بالبرد والزكام والأفضل هو اتباع نظام غذائي غني بالعديد من العناصر الغذائية لحماية الجسم وتنشيط المناعة بشكل عام.