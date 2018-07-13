خبير يقترح حصر محطات التحلية على البحر ومياه شط العرب للزراعة

(المستقلة)..اقترح رئيس المكتب العراقي الاستشاري الخبير عامر عبد الجبار إسماعيل انشاء محطات تحلية المياه للاستهلاك المنزلي والصناعي في الفاو وتزود بمياه البحر حصرا لغرض الاستفادة من مياه شط العرب للزراعة قدر الإمكان

وقال عبد الجبار أن مواصفات مياه شط العرب غير مستقرة وفقا لتأثير المد والجزر وكمية الإطلاقات المائية عبر دجلة والفرات من تركيا وإيران وغالبا ما تكون قليلة جدا عند وصولها الى شط العرب وعدم استقرار مواصفات المياه يؤثر سلبا على محطات التحلية وكفاءة إنتاجها بينما مياه البحر له مواصفاته ثابتة وفقا لتصميم محطات التحليلة وهذا معمول فيه في دول الخليج العربي والدول الساحلية . ويتم نقل المياه العذبة المنتجة من الفاو إلى البصرة بأنبوب ناقل

واشار الى انه قدم هذا المقترح لمجلس الوزراء منذ 2009 كبديل لمشروع محافظ البصرة آنذاك وهو مد انبوب ناقل للمياه من الناصرية الى البصرة و”لكن مع الاسف الشديد تصويت مجلس الوزراء ايَّد مقترح المحافظ .. !! مع تخصيص مبلغ متواضع الى وزارة البلديات لإنشاء محطة تحلية صغيرة في الفاو”.

وختم عبد الجبار تصريحه بتوجيه دعوة إلى رئيس الوزراء لدراسة المقترح وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية وتكليف جهة واحدة لتبني المشروع بدلا من إنشاء محطات بشكل عشوائي على شط العرب من قبل عدة جهات دون تنسيق