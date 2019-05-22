خبير يدعو لإنشاء الموانئ الجافة في جميع المحافظات

(المستقلة).. دعا رئيس المكتب العراقي الاستشاري الخبير المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل لإنشاء موانيء جافة في جميع المحافظات العراقية.

وقال إسماعيل عند تقديمه دراسة مع الجدوى الاقتصادية لإنشاء ميناء الكفيل الجاف، بالإمكان استخدام هذه الدراسة لإنشاء موانئ جافة في الناصرية وكركوك والموصل وصلاح الدين والانبار كون الجدوى الاقتصادية مشجعة وممكن في المستقبل ان تكون موانئ جافة في بابل والديوانية والسماوة.

وأضاف اما المحافظات التي ليست مرتبطة سككيا فقد عملت منذ 2008/2010 على إعداد التصاميم لربط محافظات الإقليم (السليمانية واربيل ودهوك) وكذلك ديالى والبصرة والعمارة والكوت،و تم انجاز التصاميم النهائية ولكن كلفة تنفيذها كبيرة..

واشار اسماعيل الى أن انشاء الموانئ الجافة بالتعاقد مع القطاع الخاص للمشاركة مع شركة العامة للسكك الحديدية سوف يقلل الزخم على الموانئ البحرية ويزيد من طاقتها الاستيعابية، ويقلل الزخم والضرر على الطرق البرية، ويوفر فرص عمل في المحافظات، ويقلل روتين التخليص الكمركي، ويحد من الفساد،ويقلل من كلف البضاعة المستوردة على التاجر مما ينعكس ايجابا على المواطن ولاسيما الموانئ المراد انشاءها في الإقليم.

وأكد أن هذه المشاريع الاقتصادية المشتركة تعد أفضل السبل للحفاظ على وحدة العراق.

وأما بشأن موضوع خلافات الجباية المالية بين الإقليم وبغداد فأاشار الى انه ممكن أن تحسم عندما يكون القطاع الخاص مشاركا فيها ويمنح حصة كل محافظة وحصة الحكومة الاتحادية وفقا للعقد المبرم معه وبنظام جباية إلكتروني.