خبير يحذر من تحويل دعاوى المحكمة الاتحادية إلى “نزاعات شرعية إسلامية”

(المستقلة)..حذر خبير قانوني من أن وجود رجال الدين كأعضاء في المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تحويل جميع النزاعات المعروضة أمامها إلى خلافات بجنبة دينية يتم العودة فيها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مبيناً أن الدستور يساعد على ذلك التوجه.

وقال الخبير محمد الشريف، أن “وجود رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا بحسب الصيغة المعروضة أمام مجلس النواب لمشروع قانون المحكمة من شأنه اسلمة المجتمع بنحو تدريجي”.

وأضاف الشريف، أن “رجال الدين سوف يستغلون أمرين الأول هو إعطائهم، بموجب المشروع الذي يناقشه مجلس النواب، صفة العضوية في المحكمة، مع التفضيل على القضاة من حيث اشتراط موافقة ثلاثة أرباعهم (رجال الدين) على الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية كشرط لصدورها”.

وأشار، إلى أن “الأمر الثاني الذي سيتم استغلاله هو نص المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي ومصدر أساس للتشريع، وبالتالي سيتم تبويب جميع الدعوى التي ستعرض أمام المحكمة الاتحادية العليا على أنها ذات جنبة إسلامية”.

وبين الشريف، أن “أصول الفقه الإسلامي قد تدخلت في مفاصل الحياة كافة من حيث الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية”.

ونوّه، إلى أن “ذلك لا يمنع رجال الدين في المحكمة من تحويل جميع الخلافات الدستورية أمامها إلى نزاعات ذات طابع شرعي أسلامي ويقيمون الحجة على ذلك، وستكون لهم السطوة في إصدار الأحكام استناداً إلى الشريعة ومصادرها، والابتعاد عن مدنيّة النظام السياسي”.