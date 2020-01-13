خبير يحذر : الاتفاقية مع الصين سترهن النفط العراقي لـ50 عاماً

المستقلة ..أكد الخبير والباحث بالشأن العراقي، ليث شبر، أن الاتفاقية العراقية الصينية، تثير الكثير من الشبهات وسترهن النفط لـ50 عاماً.

وقال شُبرفي تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن “الاتفاقية العراقية الصينية، تثير الكثير من الشبهات وبلا شك فإن هذا التسارع في تنفيذها من دون استحصال موافقة البرلمان وفتح الحسابات واختيار الشركات والمطالبة بها من قبل القوى الداعمة للحكومة المستقيلة وعدم الشفافية هو دليل واضح على فساد هذه الصفقة”.

وأوضح بالقول، ان “الصفقة الصينية العراقية، سترهن النفط العراقي لأكثر من خمسين عاما”.