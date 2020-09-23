خبير يؤكد .. العراق مقبل على ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل

خبير يؤكد .. العراق مقبل على ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل

المستقلة / – بين الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان العراق مقبل على ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل، لافتا الى ان الحكومة ستلجأ للاقتراض مجددا وسط ضغط جماهيري ومناشدات بتنفيذ مطالب الشعب.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “جائحة كورونا لم تنته وسوق النفط سيحتاج الى وقت اكبر من اجل ان يتعافى وقد يحتاج ذلك الى اكثر من عام”.

واضاف ان “اعتماد العراق على النفط في رفد الموازنة سيؤدي الى ديون اضافية وطلب الحكومة للاقتراض مجددا، وقد تلجأ الى احداث تغييرات في موازنة العام المقبل، كما انها ستتاخر بتسليمها الى البرلمان”.

وبين ان “استمرار الوضع الراهن ينذر بافلاس خزينة العراق، ومن الافضل التوجه نحو الايرادات غير النفطية كالعقارات وبيع الاراضي على المواطنين وفتح باب الاستثمار بالبنى التحتية والغاء شركات الاتصالات الحالية والمجيء بشركات محلية تكون ايراداتها للدولة وهذه وحدها ستحقق اكبر ايراد غير نفطي يرفد الموازنة بمبالغ كبيرة”.