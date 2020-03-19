خبير نفطي يحذر من تداعيات تدهور اسعار النفط:

(المستقلة).. حذر الخبير النفطي ومدير عام سومو سابقا محمد الجبوري من تداعيات تدهور اسعار النفط وانعكاسها على دول اوبك والاقتصاد العالمي.

وقال الجبوري في تصريح صحفي أن هذا التدهور جاء بناء على حرب معلنة بين السعودية وروسيا بشأن تقليص انتاج المعروض من النفط، والتي رفضت روسيا المقترح في الاجتماع الاخير لدول اوبك مع روسيا.

واشار الى أن روسيا سارت مع دول اوبك في السنة الماضية، ولكن توقفت عن مسايرة الاوبك في الاجتماع الاخير، مما فتح الباب على مصراعيه بما يسمى “حرب الأسعار” ، حيث تدعي روسيا انها تتحمل انخفاض الاسعار في حدود ٣٠ دولار لمدة ٥-٦ سنوات، والسعودية ردت بان لديها ٥٠٠ مليار دولار وتتحمل انخفاض الاسعار!.

وتساءل الجبوري عن مصير بلدان اوبك الاخرى ؟

واشار الى أن دول الخليج العربي (الامارات وقطر والكويت) ستتأثر ولكن لديها فوائض مالية تستطيع التحمل ربما لسنة او سنتين، ولكن ما مصير العراق ونيجيريا وفنزويلا !؟ مبينا أن العراق سيكون أكثر المتضررين ومن ثم نيجيريا وفنزويلا .

واوضح ان الصادرات النفطية تمثل اكثر من ٩٥٪ من ايرادات العراق، وهو مديون بما يزيد عن ١٣٠ مليار دولار، والاسعار الحالية (٢٥ دولار لنفط برينت)، يعني ان نفط خام البصرة الخفيف سيكون بحدود ١٠ دولارات اذا ما علمنا ان اسعار نقل النفط الخام قد قفزت الى مايعادل الضعف اي بحدود ٢٠٠٪ من مايسمى (World Scale)، وسومو تدفع تعويض نقل اذا مازادت النسبة عن ٣٠ عن السعر العالمي، واذا ما ترجمنا ذلك الى معادلة السعر ، فيمكن ان تكون بحدود ٤-٥ دولارات للبرميل.

واشار الى أن ذلك يعني: ٢٥ دولار سعر برينت لسوق اوربا- ١٠،٨ ( تخفيض سومو لشهر نيسان)- ٥ دولار فرق الشحن البحري، اذا السعري النهائي سيكون بحدود ١٠ دولارات لاوروبا وامريكا، وبحدود ١٨ دولار لسوق الشرق .اما نفط خام البصرة الثقيل فالاسعار لن تسد كلفة إنتاجه.

ونوه الى ان الميزانية بنيت على أساس معدل سعر برميل النفط سيكون ٥٦ دولار للبرميل.فيما سيكون دخل العراق من بيع النفط ١٨ مليار دولار بدلا من ٦٠ مليار دولار، لان الجزء الاكبر من صادرات العراق يذهب الى الشرق. وهذا يعني أن العراق سوف لن يستطيع دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وخدمة ديونه.

وتابع بالقول كذلك الحال سيكون مع نيجيريا وفنزويلا التي تعاني حصار نفطي مثل ايران وكلا البلدين انهارت عملتيهما .

وبين الجبوري ان المستفيد سيكون كلّ مشتري النفط في العالم ، ولكن بشكل رئيسي دول اوربا وامريكا الذين يستفادون اكثر لان فرق الخصومات اكبر لاوربا وامريكا ، وكذلك لانهم يمنحون تعويضاً عن اجور النقل البحري الذي يزيد عن ٣٠ ٪. اذا الرابح الاساسي من هذه اللعبة هم اوربا وامريكا.