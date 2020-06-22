خبير مصرفي  ينصح بالتحول الى الاقتصاد الرقمي

(المستقلة)..قدم عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف لدى مشاركته في مؤتمر مالية العراق الافتراضي الذي تنظمة شركة فرونتير اكسجينج، تحليلا مفصلا لواقع الاقتصاد العراقي وسبل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي والوصول به الى بر الامان .

وقال خلف اثناء المؤتمر الذي شهد مشاركة دولية واسعة عبر دائرة الكترونية ان: “العالم ومنطقتنا العربية يعيشا وضعا استثنائيا في ظل انتشار فيروس كورونا وما تبعه من تأثيرات واسعة على معظم القطاعات الإقتصادية، ووفقاً لما جاء في تقارير البنك الدولي و صندوق النقد الدولي الذي يتوقع إنكماش الإقتصاد العالمي بواقع 5.2%والإقتصاد العراقي بواقع4.7% خلال العام 2020 .

ويتوقع أن هذا الإنكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، ومن الأسباب الرئيسية لهذا الإنكماش إنخفاض أسعار النفط بنحو 50% ليصل إلى أدنى مستوى منذ 20 عام نتيجة لإنخفاض إنتاج النفط والقيود على السفر وإنتقال الأفراد بسبب الحجر والإغلاق، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة لمستويات صفرية وسلبية في بعض البنوك المركزية العالمية و كذلك انخفاض مؤشرات البورصات الرئيسية الى اكثر من 35% و انعكاسها على اداء الاسواق المالية العالمية.

تراجع الصادرات النفطية

واضاف على “صعيد الإقتصاديات العربية فيمكن تلخيص التداعيات في تأثر صادرات الدول العربية بتراجع الطلب العالمي بما لا يقل عن 50 في المائة الأمر الذي يُعد مسؤولا عن توليد نحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تراجع الصادرات النفطية وغير النفطية، وعلى الأخص سوف تتأثر الاقتصادات العربية بتباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، حيث تُعتبر الدول المتأثرة بفيروس كورونا حاليا من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب 65 في المائة من الصادرات العربية”.

اغلب خبراء العالم

ممثل شركة “فورنتير اكسجينج” احمد الجادر بين ان “العراق يمثل مركز اقتصادي مهم وهذا امر تدركه جميع الاقتصادات العالمية، حيث يؤكد اغلب خبراء العالم ان العراق يمكنه ان يكون نمر اقتصاد ثامن على مستوى العالم وهذا ليس بالامر المعقد او غير الممكن بلوغه في ظل توافر الثروات الطبيعية والبشرية”.

القطاعات الاقتصادية

وعاد خلف ليوضح “تأثر الدول العربية بتوقف جزئي للإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاعات الخدمات الانتاجية وعلى رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية، هذه القطاعات مجتمعة مسؤولة عن توليد نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، وبالتأكيد تأثرت الدول العربية المصدرة للنفط من تراجع المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل انخفاض محتمل لمستويات التصدير نتيجة انتشار الفيروس، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج التي تسهم بنسب تفوق 10 في المائة من الناتج المحلي في بعض هذه الدول”، لافتا الى انه يتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي الى 40 مليون مواطن، يضاف إلى ذلك تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذة الجائحة، وبالتالي الأمور مجتمعة سوف تؤدي بالضرورة إلى زيادة وتعميق العجز بالموازنة لمعظم الدول العربية”.

الاقتصاد الرقمي

واكد ان “دور القطاع المصرفي الخاص والعام ياتي للتنسيق مع الوحدات الوطنية للشراكة بين القطاعين العام و الخاص ليكون هدفنا الاول تقديم الدعم بشكل استباقي لاقتصاد العراق من خلال ثلاث محاور اساسية تتمثل في التحول الى الاقتصاد الرقمي بريادة عراقية في ظل توجه الحكومة العراقية للعب دور ريادي في ايجاد تكامل اقتصادي اقليمي مما سوف يؤدي الى خفض التكلفة التجارية و خلق وظائف جديدة بنسبة 2% و زيادة من حجم تجارة السلع , .وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال انشاء بنى تحتية قوية تضم 4 شبكات رئيسية : شركات تجارية الكترونية ،موؤسسات مصرفية وتمويلية، شركاتتامين و شركات تكنولوجيا. تشكل هذه الدعائم الاربع مجتمعة قاعدة الاقتصاد الرقمي الحقيقي”.

و اضاف “هذا ما عملنا عليه في مجموعتنا منذ تاسيسها على وضع استراتيجية من خلال إعتماد وتشغيل أحدث التقنيات العملية المتطورة من الأنظمة والأجهزة ووسائل الإتصال والحماية، وبنفس الدرجة توظيف أحدث الأنظمة المرتبطة بقوانين وتشريعات الإمتثال والحوكمة المؤسسية و في مقدمتها تبنى مصرف التنمية الدولي احدث التطبيقات العملية و العالمية في هذا المجال و التي تدعم طموحاته و اهدافه الاستراتيجية في الريادة”.

ادارة الازمات

وبين ان العراق يمتلك القدرة للعب دور محوري في قيادة نهضة اقتصادية من خلال تبنيه ورعايته للتحول إلى الاقتصاد الرقمي ومما يؤدي إلى التطابق والتكامل الاقتصادي، والعمل على عقد شراكات حقيقية بين القطاعين العام و الخاص هدفها ادارة الازمات و التعافي من اثارها لدعم المشاريع و خاصة المتعثرة و الحيلولة دون تعثرها، لافتا الى ضروة دعم القطاع الصحي و تطويره و دعم الصناعة الدوائية, فالحقيقة ان كوفيد 19 كشف عن الثغرات الكبيرة في النظام الصحي ليس فقط على مستوى العراق بل على مستوى العالم باجمعه والاثر السلبي لذلك على الاقتصاد والصحة العامة”.

القطاع الصحي

اكد ان “ضمن الخطة الاستراتيجية لمصرف التنمية الدولي في رعاية المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، واهمها القطاع الصحي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين مصرف التنمية الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC أحد أذرع البنك الدولي لغايات تمويل عمليات التجارة الخارجية وتوفير منتجات وحلول مصرفية للشركات العراقية في مواجهة التحديات والظروف المتغيرة في اقتصادنا العراقي، و الجدير بالذكر انه تم و في أبريل/نيسان، 2020, موافقةمجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على اطلاق مجموعة أولى من عمليات الدعم الطارئ لصالح البلدان النامية في جميع أنحاء العالم، وذلك بالاستعانة بتسهيل التمويل المخصص السريع الدفع لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

الركائز الأقوى

وركز خلف على “اهمية التحوّل إلى الاقتصاد الصناعي و الزراعي ليكون جزاء فاعلا في الاقتصاد . فالصناعة من الركائز الأقوى للاقتصاد العراقي لإخراجه من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، فهي حجر الأساس الذي يمكن الارتكاز عليه للانطلاق باقتصاد حيوي ذو مفاعيل إيجابية لها تأثير جذري على القطاعات الأخرى، بحيث تكون عامل جذب واستقطاب للأموال وتأمين فرص عمل وتحريك عجلة النمو، وهذا ما تم العمل عليه من قبل مصرف التنمية الدولي من خلال مساهمته الفعالة في مبادرة البنك المركزي العراقي في تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة”.