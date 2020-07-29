خبير مالي: التكنولوجيا المتطورة ضرورة لتطوير الجهاز المصرفي

(المستقلة)..شدد خبير الشأن المالي وهبي الخفاف على اهمية الانظمة المتطورة في رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتمكينه من التعامل مع الارقام الكبيرة التي يتطلبها دافع الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة.

وقال الخفاف ان اعتماد التكنولوجيا المتطورة ومتابعة اخر ما يشهده قطاع المال العالمي ضرورة لتعزيز المنتجات المالية بالجديد الذي يناسب واقع حال العائلة.

ولفت الى ان العراق يملك جهاز مصرفي جيد ويتوسع بشكل منظم وبأشراف البنك المركزي العراقي الذي يوجه المصارف باتجاة يخدم عملية التنمية المستدامة التي تتطلبها مرحلة التطوير .

واشار الى ان الكثير من المصارف تتطلع بشكل متواصل الى تعزيز قدراتها التكنولوجية ومنها مصرف الثقة الدولي الاسلامي الذي يتبنى خطة تطوير انظمته وما يتناسب والتطورات العالمية وتوجيهات المركزي.