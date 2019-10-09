خبير قانوني يدعو لمحاكمة من تورط باعمال العنف ومهاجمة القنوات الفضائية

(المستقلة) .. دعا الخبير القانوني علي التميمي مجلس القضاء لانشاء محكمة متخصصة لمحاكمة من تورط باعمال العنف ومهاجمة القنوات الفضائية.

وقال التميمي في بيان صحفي ان : الدعاوى ضد المتورطين باطلاق النار على المتظاهرين والقوات الامنية رفعت تلقائيا لان التحقيق يفتح مع حصول الوفاة .

واضاف ان : القوانين التي تطبق هي قانون العقوبات وفق المواد ٤٠٥ القتل العمد و٤١٢ /احداث عاهة/ و٤٠٥ / ٣١ /الشروع بالقتل والإيذاء/ مادة ٤١٣ من نفس القانون وكلها جنايات وهذا ينطبق على الأجهزة الأمنية الذين يثبت تورطهم .

واوضح : أما من هم خارج هذه الأجهزة فهؤلاء يطبق عليهم المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب لأنهم احدثوا الفوضى وقتلو الناس .

ودعا التميمي مجلس القضاء إلى انشاء محكمة متخصصة تحقيقا ومحاكمة للوصول إلى الفاعلين وايضا محاكمة من هاجم القنوات الفضائية الذي يعتبر هو الآخر عمل ارهابي .

واشار الى ان : مسؤلية الرؤساء والقادة تضامنية مع من قام بالفعل وهو ما استقر عليه القضاء العراقي والعربي والدولي وايضا ما نصت علية المادة ٢٨ من قانون المحكمة الجنائية الدولية والمادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري العراقي وقانون واجبات رجل الشرطة العراقي./انتهى