خبير قانوني يتوقع الافراج عن رافع العيساوي وإلغاء الحكم السابق عليه

( المستقلة)… أوضح الخبير القانوني طارق حرب قانونية إعادة محاكمة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي وإلغاء الحكم السابق عليه.

وقال حرب في بيان له تلقته ( المستقلة ).. اليوم الخميس إن “المحكومين بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات غيابياً كحالة العيساوي منحهم قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 لسنة 1971 النافذ حاليا امتيازاً قانونياً يتمثل بوجوب اعادة محاكمتهم مجدداً عند تسليم انفسهم او القبض عليهم بصرف النظر عن الحكم السابق الذي يعتبر من الوجه القانوني ملغياً طالما تم التيليم او القبض بانتظار حكم جديد من المحكمة بعد محاكمة جديدة”.

وأضاف أن “الحكم الجديد يعتمد على الجديد من ادلة ووثائق ومستندات وشهادات وافادات ودفوع وافادة جديده للمحكوم سابقاً وغيابياً لكي تتولى المحكمة اصدار حكم جديد بدلاً من الحكم السابق كالافراج لعدم كفاية الأدلة وقد يكون الحكم الجديد نفس الحكم السابق او تخفيف الحكم السابق او تشديده فكل هذه الاحكام متوقعة من المحكمة”.

وتابع حرب أن “الاكثر توقعاً هو الغاء الحكم السابق والافراج عن العيساوي اذا ضمن الأخير تقديم ادلة ووثائق وافادات وشهادات جديدة تنفي التهم الموجهة اليه خاصة ان التهمة فساد مالي واداري ويبقى الموضوع متروك لتقدير المحكمه وحكمها خاصع للتمييز”.

وأشار إلى أن “المحاكمة الجديدة بعد التسليم او القبض ستكون امام ادلة جديدة وافادات وشهادات ووثائق ومستندات وقرائن وغيرها مما ينفي التهم” ولكن في جميع الاحوال هنالك محكمة تحكم وهنالك طريق لتمييز الحكم الجديد الصادر سواء من المحكوم نفسه او من الجهة المشتكية”.

واعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اول امس الثلاثاء، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى بأن القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم الموافق ١٦ حزيران ٢٠٢٠ توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد ان قام المتهم المذكور بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة.

كما اوضح ان المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون.( النهاية)