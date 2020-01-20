خبير قانوني : هناك إمكانية اعلان “حالة الطوارئ” في العراق

المستقلة .. وضح الخبير القانوني علي التميمي، إمكانية اعلان حالة الطوارئ في العراق.

وقال التميمي في بيان صحفي تلفت “المستقلة” نسخة منه، وفي جوابه على امكانية اعلان حالة الطوارئ في البلاد “ارى يمكن رغم أن الدستور اشترط ان يقدم طلب الاعلان إلى البرلمان ويكون الطلب مشتركا من رئيس الوزراء والجمهورية وموافقة ثلثي البرلمان كما نصت المادة ٦١ ف تاسعا من الدستور “.

واضاف: “بما أن الدستور في المادة ٨١ يجمع بين رئاسة الجمهورية والوزراء بيد رئيس الجمهورية لانتهاء مدة تصريف الأعمال..التي انتهت يوم ١٩ من الشهر الجاري فإن الطلب يقدم إلى البرلمان من رئيس الجمهورية لوحده كونه حامي الدستور والمحافظ على سلامة ووحدة البلاد واستقلاله وهو أمر مهم يناسب المرحلة الحاليه يتولى فيها رئيس الجمهورية..تشكيل حكومة موقتة”.