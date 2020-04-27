خبير قانوني: ليس لسلطة الطيران الحق باستقبال الطائرات دون موافقة اللجنة العليا للصحة

(المستقلة).. أكد الخبير القانوني طارق حرب انه ليس من حق سطة الطيران او المحافظات استقبال الطائرات او فتح المنافذ الحدودية دون قرار من خلية الازمة في وزارة الصحة.

وقال حرب ” ليس لسلطة الطيران والخطوط الجوية والمحافظات سلطة ارسال او استقبال الطائرات أو فتح المنافذ الحدودية مالم تستحصل موافقة اللجنة العليا للصحة أو وزارة الصحة طبقاً للدستور وقانون الصحة العامه 89 لسنة 81″

وأوضح انه “لا قيمة لموافقة أية جهة من غير هذه الجهات، بما فيها لجنة مجلس النواب”، مبينا أن “الدستور يعتمد قرارات مجلس النواب بأجمعه ولم يرتب أثر لقرار لجنة برلمانيه خارج مجلس النواب”.

وأشار الى وجود “فرق بين قرار مجلس النواب الذي ينفذ وقرار لجنة في مجلس النواب التي لم يذكرها الدستور”.

وكانت سلطة الطيران المدني قد واجهت انتقادات عديدة واتهامات بسبب عدم ارسالها طائرات لنقل العراقيين المتواجدين خارج البلد، بسبب التعليمات التي قيدت حركة الطيران نتيجة تفشي جائحة فايروس كورونا في دول العالم المختلفة”.