خبير قانوني: “كورونا” يهدّد الأمن الوطني ولا يجوز للمحافظات تخفيف اجراءات الحظر

(المستقلة)..رأى الخبير القانوني فراس العدنان عدم جواز اتخاذ المحافظات قراراً بتخفيف حظر التجوال بمعزل عن الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أن مواجهة فيروس كورونا أصبح يتعلق بالأمن الوطني.

وقال العدنان، إن “قسماً الإدارات المحلية في المحافظات في اتخاذ قرارات بتخفيف إجراءات حظر التجوال، وهو أجراء غير صحيحة من الناحية الدستورية”.

وأضاف أن “فيروس كورونا بات يهدّد الأمن الوطني للبلاد، وبما أن المادة (110/ ثانياً) تنص على (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:… ثانياً: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها)، فأن سياسة التعامل الأمني مع الوباء يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية”.

وشدد على ضرورة، أن “تلتزم المحافظات باختصاصات السلطات الاتحادية وفق ما رسمه الدستور، ولا تتجاوز عليها”.