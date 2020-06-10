خبير قانوني: قرار مجلس النواب بشأن رواتب المتقاعدين “لا قيمة له”

(المستقلة).. وصف الخبير القانوني طارق حرب القرار الذي اتخذه مجلس النواب اليوم بشأن الاستقطاع من رواتب المتقاعدين والموظفين بأنه ” لاقيمة له”.

وقال حرب في تصريح صحفي “كان الاولى على مجلس النواب كتابة قانون يتضمن كلمتين فقط ويقرأه قراءه اولى كمقترج قانون لايقاف اجراءات الحكومة في استقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين لان قرار مجلس النواب اليوم حول الاستقطاع الضريبي لا قيمة له لانه قرار تشريعي وليس للبرلمان اصدار قرار تشريعي صلاحيته في القانون والقرار الاداري فقط.

وأوضح انه كان على مجلس النواب ان يصدر الآتي:

قررمجلس النواب:الغاء الضريبة المفروضة على راتب ومخصصات المتقاعد والموظف.

وأشار الى أن “المطلوب قراءة لمقترح القانون اليوم، وبعد يومين قراءة وبعد اربعة ايام تصويت”، منوها الى أن “العملية لا تستغرق أسبوع، ثم بعدها يصدر قانون ينهي الموضوع وليس قرار اصدره البرلمان لا قيمة دستورية او قانونية له وان كان له قيمة اعتبارية”.

وأكد أن “قرار البرلمان اليوم لا قيمة له اذ لايجوز الاعتماد على قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 فنحن في كل سنة نصدر احكام ضريبية كثيرة وفي هذا القانون احكام ضريبية تتضمن تقدير ضريبة على السلع والبضائع والخدمات”.

وتساءل “كم من مرة تم تعديل الضرائب في قانون الموازنة السنوية؟

وأشار الى ان هنالك للمحكمة الاتحادية حكم بشأن مثل هذا القرار الذي اصدره البرلمان وحكمها يتفق مع ما ذكرناه من ان ما صدر من البرلمان اليوم قرار تشريعي لا يجوز للبرلمان اصداره.