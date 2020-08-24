المستقلة … أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان عقوبة المحرض على الجريمة في قانون العقوبات العراقي، هي ذاتها التي تقع على الفاعل الأصلي.

وقال التميمي في بيان تلقته المستقلة اليوم الثلاثاء , إن “المادة ٤٨ من قانون العقوبات العراقي بأن من يحرض على الجريمة يعد شريكا وقالت المادة ٥٠ من ذات القانون بأن عقوبة الشريك هي ذاتها عقوبة الفاعل الاصلي.. وبالتأكيد فان إثبات التحريض يكون بكافة و سائل الإثبات المتاحة التي تقدم إلى قاضي التحقيق وهناك التحريض المباشر الذي يمكن إثباته بسهولة لكن المشكلة في التحريض غير المباشر الذي يصعب إثبات علاقته بالنتيجة أو الجريمة”.

واوضح أن “الادعاء العام يحق له تحريك الشكوى على المحرض بعد وقوع الجريمة وفق المادة ٥ من قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ وكذلك المدعين بالحق الشخصي عند العلم بذلك “، مبيناً ان “هذه الجرائم التحريض مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجريمة الاصلية فهي ل اتسقط اذا تعلقت بالحق العام وايضا مرتبطة من حيث النتيجة والعقوبة”.