خبير قانوني : المكلف الذي يخلف الزرفي هو مرشح الفرصة الأخيرة

المستقلة ..اكد الخبير القانوني علي التميمي، انه في حال اخفق رئيس الوزراء المكلف الذي يخلف عدنان الزرفي، ستتحول إدارة البلاد الى رئيس الجمهورية برهم صالح ، مؤكدا أن “المكلف الذي يخلف الزرفي هو مرشح الفرصة الأخيرة الواردة في الفقرة خامسا من المادة ٧٦ دستور.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس ، إن “اعتذار الزرفي خلال مدة ال٣٠ يوماً الممنوحة له وفق المادة ٧٦ الفقرات ثانيا ورابعا من الدستور، لا يعتبر اخفاقا، لأنه تراجع بإرادة منفردة وليس اخفاقا ناتجا عن عجزا في عدم إمكانية تقديم المنهاج الوزاري أو الكابينة الوزارية ولا حتى عدم منح الثقة من البرلمان بل هو اعتذار سياسي دبلوماسي بعيد عن الإخفاق بالتالي لازلنا في الفقرة خامسا من المادة ٧٦ دستور والتي تتيح وفق هذا المنطلق لرئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر”.

وأوضح أن “رئيس الجمهورية هو حر في ااختيار خليفة الزرفي من الكتلة الأكبر ام هو حر في الاختيار مادام تفسير المحكمة الاتحادية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ نافذا وقد أعطى لرئيس الجمهورية حرية الاختيار دون الالتزام بالكتلة الأكبر”.

وبين أن “المكلف الذي يخلف الزرفي هو مرشح الفرصة الأخيرة الواردة في الفقرة خامسا من المادة ٧٦ دستور ..واذا أخفق ستنتقل إدارة البلاد لرئيس الجمهورية وفق المادة ٨١ دستور ….بتفاصيلها”.