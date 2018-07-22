خبير قانوني : العبادي يطعن بقانون مجلس النواب وتشكيلاته لدى المحكمة الاتحادية

(المستقلة) … اعلن خبير قانوني، الاحد، عن تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي طعنا بمواد في قانون مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية تمنح النواب “امتيازات مالية كبيرة”، فيما بين أنه أصبح بإمكان النائب الآن الحصول على راتب تقاعدي حتى لو كانت خدمته “يوم واحد فقط”.

وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي في تصريح الصحفي ، إن “العبادي قدم، عن طريق ممثله القانوني، الطعن بقانون مجلس النواب وتشكيلاته”، موضحا أنه “طعن بعدد من المواد التي تضمنت امتيازات مالية كبيرة تشكل عبئا ماليا على الدولة وحمل الدولة رواتب عالية جدا”.

وأضاف الصوفي، “سابقا كان السن التقاعدي للنائب حاله حال المتقاعدين”، مشيرا الى أن “راتب النائب التقاعدي، سابقا، كان لمن لديه خدمة وظيفة في الدولة 15 سنة وعمره 50 سنة”.

وأكد الصوفي، أن “البرلمان عدّل هذه الفقرة، واصبح بامكان النائب الحصول على الراتب التقاعدي حتى لو كان لديه خدمة يوم واحد فقط”، لافتا الى أن “البرلمان، وضمن هذا القانون، منح فقرات تسمح للنائب المطالبة بهذه الحقوق قانونيا”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن، الجمعة (20 تموز 2018)، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي اقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، اشار الى ان القانون فيه تبعات مالية.

وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء (18 تموز 2018) عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافتا الى ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨.