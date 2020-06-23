خبير : فريق طبي عراقي سيتوجه الى روسيا للاطلاع على تجارب عقار “افيفافير”

المستقلة … كشف خبير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ زياد حازم، ان فريقا طبيا عراقيا سيتوجه الى روسيا للاطلاع على تجارب عقار “افيفافير” المستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد والذي سيتوفر حصرا في المراكز الصحية الرسمية نهاية الاسبوع الجاري.

وقال حازم في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان علاج “افيفافير هو احد العقاقير وتم انتاجه من قبل احدى الشركات اليابانية منذ العام 1995 وتم تطويره في روسيا بشكل رسمي منذ ظهور كورونا بسبب ارتفاع عدد الاصابات هناك واعطاؤه للمرضى وتعافىبعض المرضى خلال اربعة ايام بدلا من 14 يوما”.

واضاف ان “90 بالمئة من المرضى تشافوا بعد تناولهم العلاج في وقت مبكر لاصابتهم، حيث اثبت فعاليته على اغلب المصابين في روسيا منذ 14 ايار الماضي وادى الى انخفاض المنحنى الوبائي للاصابات ب‍كورونا، وشفاء اكثر من 20 الف اصابة”.

ولفت حازم إلى أن “فريقا طبيا عراقيا سيتوجه الى روسيا للاطلاع على تجارب العقار”، موضحا ان “وزارة الصحة عقدت اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع الشركة الروسية لتنفيذ عقد بروتوكول تعاون مشترك لاستيراد العلاج”.

واكد ان “العلاج الروسي سيتوفر نهاية الاسبوع الجاري، وهو غير متوفر في الصيدليات ومن الصعوبة الحصول عليه، وسيتم توفيره في الوزارة ومؤسساتها الصحية حصرا”، موضحا ان “الدواء لن يتم تصنيعه بالكامل في العراق، بل سيتم جلب المادة الخام وتوضع في كبسولات لأننا لا نملك حق تصنيعه”.

وبشأن فرض حظر التجوال، اعتبر حازم ان “فرض الحظر الشامل للايام الثلاثة في الاسبوع او الحظر الجزئي والمناطقي لا يغيران شيئا من الواقع ، لان اغلب المواطنين يمارسون حياتهم الطبيعية ، وهذا القرار تمت مناقشته منذ الاسبوعين الماضيين”.