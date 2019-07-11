 خبير: صيف 2019 سيكون حافلاً بأحداث الطقس المأساوية

(المستقلة).. افاد متخصص لبناني في الأحوال الجوية ان منخفضات جوّية وعواصف بردية تجتاح اوروبا الوسطى والشرقية تسبب كوارث واضراراً في السيارات والمنازل واشجار الفاكهة.

واشار الأب ايلي خنيصر في صفحته على موقع الفيسبوك الى ان ايطاليا سجلت يوم الأربعاء 10 تموز رقماً قياساً في حجم حجارة البرد اذ وصل بعضها الى 12 سنتم.

واوضح ان الأمر يعود الى تسربات للرياح القطبية في طبقة 300hpa حيث تدنت درجات الحرارة فيها الى -30 تحت الصفر فتشكلت حبات البرد بفعل الهواء الساخن المرتفع من سطح الأرض الناتج عن الموجة الحارة التي لفحت اوروبا منذ ايام، فتمددت المنخفضات العاصفة من ايطاليا وصربيا وكرواتيا نحو شمال اليونان وقريباً ستضرب بلغاريا (varna) ورومانيا وحوض البحر الأسود وشمال تركيا مترافقة مع تساقط غزير لحجارة البرد، وتدني بدرجات الحرارة.

واوضح ان وضع تركيا سيؤثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من حيث انخفاض الحرارة ليتحوّل الى معتدل نهاراً وبارد ليلاً فوق الجبال وفي الداخل حتى مطلع الأسبوع المقبل موعد انحسار العواصف البردية عن تركيا.

واضاف بالمقابل، تستعد New Orleans لوصول اعصار مداري غزير الأمطار وقد تمّ التقاط مشاهد اولى للطرقات التي بدأت تغرق بسبب الهطولات الطوفانية، علماً بأنّ الخطر الذي تنتظره سيكون يوم السبت المقبل حين يمرّ فوقها جدار العين وهو الأشد خطورة من حيث سرعة الرياح وغزارة الأمطار.

و نوه الى ان موسم الأعاصير ينشط، والتسربات القطبية تضرب اوروبا بحجارة بردية، والأمطار الموسمية في شرق اسيا والمحيط الهادي بدأت تنتقل الى درجة الأعاصير، مؤكدا ان: صيف 2019 سيكون حافلاً بأحداث الطقس المأساوية، ونحن نشاهد بأعيننا ما يحصل، انها انذارات ونواقيس تقرع وتعلن موعد اقتراب العصر نصف جليدي.