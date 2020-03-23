خبير: حظوظ الزرفي باتت قوية لتشكيل الحكومة

(المستقلة) .. قال الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي، ان حظوظ المكلف برئاسة الوزراء عدنان الزرفي باتت قوية بالمضي في تشكيل حكومته المرتقبة.

واوضح الشريفي في تصريح صحفي ، إن “الخلاف لا يزال قائماً بين الكتل الشيعية الرافضة والاجتماعات لم تأت بنتائج جديدة، حيث جرى طرح وتداول أسماء جديدة ولم يتم الاتفاق عليها، وهو ما يجعل فرصة المكلف الزرفي بالمضي نحو تشكيل الوزارة ممكنا وأكثر قوة”.

وأضاف أن “رئيس الجمهورية (برهم صالح) وضع الكتل الشيعية في زاوية حرجة مرسلا لهم رسالة مفادها “إذا أردتم البديل فاختاروا البديل بينكم وهو يدرك أنه لا يوجد أي اتفاق فيما بينهم على البديل”.

وعقدت الكتل الشيعية ثلاثة اجتماعات جرت خلال ثلاثة أيام استبعدت دعما صدريا للزرفي وهو موقف قد يعقد المشهد أكثر.