خبير : اي التصعيد بعد زيارة الكاظمي لواشنطن سيخدم ترامب انتخابيا وليس إيران

المستقلة … اكد المحلل والخبير السياسي مجاهد الطائي، ان اي تصعيد في العراق بعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن سيخدم ترامب انتخابيا وليس إيران .

وقال الطائي في تدوينة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، إنه “بعد إعلان مكتب الكاظمي زيارة واشنطن الذي سيتضمن إكمال الحوارات التي لا تعجب إيران، البنتاغون يرسل رسائل لبيادق طهران: (نملك حق الدفاع عن النفس والرد على أي اعتداء في العراق)”.

وأضاف ان “التحول في أي مواجهة وتصعيد ممكن أن يحصل، هي قتل أمريكيين، والتصعيد يخدم ترمب انتخابيا وليس إيران”.