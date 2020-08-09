خبير : اي التصعيد بعد زيارة الكاظمي لواشنطن سيخدم ترامب انتخابيا وليس إيران
المستقلة … اكد المحلل والخبير السياسي مجاهد الطائي، ان اي تصعيد في العراق بعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن سيخدم ترامب انتخابيا وليس إيران .
وقال الطائي في تدوينة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، إنه “بعد إعلان مكتب الكاظمي زيارة واشنطن الذي سيتضمن إكمال الحوارات التي لا تعجب إيران، البنتاغون يرسل رسائل لبيادق طهران: (نملك حق الدفاع عن النفس والرد على أي اعتداء في العراق)”.
وأضاف ان “التحول في أي مواجهة وتصعيد ممكن أن يحصل، هي قتل أمريكيين، والتصعيد يخدم ترمب انتخابيا وليس إيران”.
بعد إعلان مكتب #الكاظمي زيارة #واشنطن الذي سيتضمن إكمال الحوارات التي لا تعجب إيران، البنتاغون يرسل رسائل لبيادق #طهران: (نملك حق الدفاع عن النفس والرد على أي اعتداء في #العراق).
التحول في أي مواجهة وتصعيد ممكن أن يحصل، هي قتل أمريكيين، والتصعيد يخدم #ترمب انتخابيا وليس إيران.
— مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) August 8, 2020
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