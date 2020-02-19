خبير امني يكشف كواليس زيارة منزل «الحلبوسي» من الكتل السنة والكرد

المستقلة … كشف الخبير الامني والاستراتيجي، هشام الهاشمي، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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وقال الهاشمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، إنه “أمس في منزل رئيس البرلمان الحلبوسي حضر السيد عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري واحمد الاسدي وعدنان فيحان”.

وأضاف أنه “تم عقد الاجتماع في محاولة للوصول الى تسوية تقنع القادة السنة والكرد، برؤية محمد علاوي في تشكيل الكابينة الوزارية ومناقشة قانون الانتخابات وموعدها القادم”.

وأضاف “لا يزال محمد توفيق علاوي مصر على عرض كابينة الوزارية قبل نهاية الأسبوع”، مبيناً ان “التسوية ان لقادة الكتل السياسية الفيتو على اسم الوزير عن المكون وليس لها حق ترشيح البديل ولرئيس الوزراء حق الاختيار فقط”.

وتابع أن “القادة الكرد والسنة يرفضون تجاهل محمد توفيق علاوي لمقترحاتهم وشروطهم”.