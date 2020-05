خبير امريكي : القضاء يقول لا يوجد محتجين للإفراج عنهم والكاظمي صامت

المستقلة …علق الخبير الاستراتيجي الأميركي ميشيل بريغينت، على تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد توليه منصب رئاسة الوزراء.

وقال بريغينت في تغريدة على “تويتر”، إن “القضاء يقول إنه لا يوجد محتجين للإفراج عنهم والكاظمي صامت”.

وأضاف “لا توجد صور مع قادة حركة الاحتجاج، يتفاخر بمدح فصائل الحرس الثوري الإيراني ونحن في اليوم الـ12”.

Every puff piece about Kadhimi is now obsolete.

The Judiciary says there are no protesters to release – Kadhimi is silent.

No photo ops with leaders of the Protest movement.

Gushing praise for IRGC-QF militias in the Hashd to include Abu Fadak's KH.

And we're 11 Days in. pic.twitter.com/SiGxPbZV8i

— Michael P Pregent (@MPPregent) May 17, 2020