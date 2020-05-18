خبير امريكي : القضاء يقول لا يوجد محتجين للإفراج عنهم والكاظمي صامت

المستقلة …علق الخبير الاستراتيجي الأميركي ميشيل بريغينت، على تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد توليه منصب رئاسة الوزراء.

وقال بريغينت في تغريدة على “تويتر”، إن “القضاء يقول إنه لا يوجد محتجين للإفراج عنهم والكاظمي صامت”.

وأضاف “لا توجد صور مع قادة حركة الاحتجاج، يتفاخر بمدح فصائل الحرس الثوري الإيراني ونحن في اليوم الـ12”.